Haberler Galatasaray Mauro Icardi'ye sürpriz talip! İspanyollar transferi duyurdu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. İspanyol basını, La Liga ekibinin sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızını kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Takvim'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. El Nacional'de yer alan haberde La Liga ekibi Real Oviedo'nun Arjantinli golcüyü transfer etmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Ligde 19. sırada bulunan ve kümede kalma savaşı veren İspanyol ekibinin transfer için ısrarcı olduğu da haberin detayında yer aldı.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız oyuncu ile ilgili bir iddia da Çizme'den geldi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, "Galatasaray Icardi ile sözleşme uzatmayı düşünüyor ancak daha düşük mali şartlarla. Görüşmeler henüz başlamadı. Kulübü onu bir efsane olarak değerlendiriyor.

Icardi kalmaya açık ancak diğer seçenekleri de değerlendirecek" iddiasında bulundu.

