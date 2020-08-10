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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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3 yıl daha Denizlispor'da!

Oğuz Yılmaz 3 yıl daha Denizlispor'da!

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde savunma oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcunun ismi 'la da anılıyordu.

Denizlispor, ismi 'la da anılan savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon çalışmaları kapsamında 'dan sonra ikinci anlaşmanın tecrübeli oyuncu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllığına yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


  1. 10.08.2020
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