Oğuz Yılmaz 3 yıl daha Denizlispor'da!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcunun ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.
Denizlispor, ismi Beşiktaş'la da anılan savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Yumlu'dan sonra ikinci anlaşmanın tecrübeli oyuncu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllığına yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
- 10.08.2020
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