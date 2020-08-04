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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Denizlispor Görüşmeler resmen başladı! Silviu Lung'a Denizlispor kancası

Görüşmeler resmen başladı! 'a kancası

Görüşmeler resmen başladı! Silviu Lung'a Denizlispor kancası

ve ’nin de istediği tecrübeli kaleci , ’un da radarına girdi. 31 yaşındaki eldivenle görüşmeler resmen başladı.

geçen sezonu 3. kalecisiyle tamamlamıştı. Polonyalı eldiven Adam Stachowiak maçlar oynanırken takımdan ayrılmıştı. Yedeği da yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre yoktu. Yeşil-siyahlılar, gelecek sezon da aynı problemi yaşamamak için devamlılığı yüksek ve güvenilir bir kaleci arıyorlar. O ismi de 'den buldular. Denizlispor, ile olan sözleşmesi sona eren 'un peşine düştü. 31 yaşındaki eldivenle görüşmeler de başladı. Bonservis bedeli olmadığı için Horozların daha yüksek bir maaş ödemeye yakın olduğu kaydedildi. Lung tüm teklifleri dinleyerek kariyeri için en doğru kararı vereceğini söyledi.

  1. 4.8.2020
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