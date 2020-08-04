Görüşmeler resmen başladı! Silviu Lung'a Denizlispor kancası

Denizlispor geçen sezonu 3. kalecisiyle tamamlamıştı. Polonyalı eldiven Adam Stachowiak maçlar oynanırken takımdan ayrılmıştı. Yedeği Tolgahan Acar da yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre yoktu. Yeşil-siyahlılar, gelecek sezon da aynı problemi yaşamamak için devamlılığı yüksek ve güvenilir bir kaleci arıyorlar. O ismi de Süper Lig'den buldular. Denizlispor, Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren Silviu Lung'un peşine düştü. 31 yaşındaki eldivenle görüşmeler de başladı. Bonservis bedeli olmadığı için Horozların daha yüksek bir maaş ödemeye yakın olduğu kaydedildi. Lung tüm teklifleri dinleyerek kariyeri için en doğru kararı vereceğini söyledi.