Görüşmeler resmen başladı! Silviu Lung'a Denizlispor kancası
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de istediği tecrübeli kaleci Silviu Lung, Denizlispor’un da radarına girdi. 31 yaşındaki eldivenle görüşmeler resmen başladı.
Denizlispor geçen sezonu 3. kalecisiyle tamamlamıştı. Polonyalı eldiven Adam Stachowiak maçlar oynanırken takımdan ayrılmıştı. Yedeği Tolgahan Acar da yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre yoktu. Yeşil-siyahlılar, gelecek sezon da aynı problemi yaşamamak için devamlılığı yüksek ve güvenilir bir kaleci arıyorlar. O ismi de Süper Lig'den buldular. Denizlispor, Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren Silviu Lung'un peşine düştü. 31 yaşındaki eldivenle görüşmeler de başladı. Bonservis bedeli olmadığı için Horozların daha yüksek bir maaş ödemeye yakın olduğu kaydedildi. Lung tüm teklifleri dinleyerek kariyeri için en doğru kararı vereceğini söyledi.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşmeler resmen başladı! Silviu Lung'a Denizlispor kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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