Denizlispor Jesse’ye yöneldi

Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da forma giyen Jesse Sekidika'yı gündemine aldı. Yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi. Horoz, Nijeryalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Jesse, Süper Lig'de 6 maça çıkmıştı.