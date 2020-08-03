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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Jesse’ye yöneldi

Denizlispor Jesse’ye yöneldi

 , 'da forma giyen 'yı gündemine aldı.

, 'da forma giyen 'yı gündemine aldı. Yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi. Horoz, Nijeryalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Jesse, 'de 6 maça çıkmıştı.

  1. 3.8.2020
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