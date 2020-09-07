Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco'ya Denizlispor talip oldu! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Denizlispor Enzo Roco'ya Süper Lig'den bir teklif daha!

Son dakika haberi: 'tan ayrılan 'ya Denizlispor talip oldu!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco'ya Denizlispor talip oldu!

'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. Şilili stopere Fatih Karagümrük'ün ardından Denizlispor teklif götürdü.

'de döneminde kaleciler Cenk ve Pantilimon, orta saha Bakalorz, forvet Mesanovic ile kanat oyuncusu Sagal'la sözleşme imzalayan Denizlispor, 'la yollarını ayıran 'ya talip oldu. Şilili stopere teklifini ileten yeşil-siyahlıların oyuncudan haber beklediği bildirildi. Roco'nun 'de mutlu olduğu ve Denizlispor'a gelebileceği bildirildi.

Futbola Catolica alt yapısında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Elche, O'Higgins, Espanyol, Cruz Azul ve Beşiktaş formalarını giydi. Siyah-beyazlılara 2018-2019'da transfer olan Roco ilk sezonunda 10 resmi maça çıktı. Şilili oyuncu geçen sezon ise Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplam 17 karşılaşmada oynadı. Roco, ülkesinin milli takımından Denizlisporlu Sagal'la da takım arkadaşı.

  1. 07.09.2020
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