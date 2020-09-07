Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Enzo Roco, Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. Şilili stopere Fatih Karagümrük'ün ardından Denizlispor teklif götürdü.
Süper Lig'de transfer döneminde kaleciler Cenk ve Pantilimon, orta saha Bakalorz, forvet Mesanovic ile kanat oyuncusu Sagal'la sözleşme imzalayan Denizlispor, Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco'ya talip oldu. Şilili stopere teklifini ileten yeşil-siyahlıların oyuncudan haber beklediği bildirildi. Roco'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve Denizlispor'a gelebileceği bildirildi.
Futbola Catolica alt yapısında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Elche, O'Higgins, Espanyol, Cruz Azul ve Beşiktaş formalarını giydi. Siyah-beyazlılara 2018-2019'da transfer olan Roco ilk sezonunda 10 resmi maça çıktı. Şilili oyuncu geçen sezon ise Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 17 karşılaşmada oynadı. Roco, ülkesinin milli takımından Denizlisporlu Sagal'la da takım arkadaşı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco'ya Denizlispor talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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