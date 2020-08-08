Prosinecki Horoz’a
Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan Denizlispor, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi.
Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan Denizlispor, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi. Yeşil-siyahlı yönetimin, Kayseri'den ayrılan Hırvat hoca ile bir araya gelerek imza atmayı planladığı öğrenildi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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