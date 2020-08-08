Prosinecki Horoz’a

Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan Denizlispor, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi. Yeşil-siyahlı yönetimin, Kayseri'den ayrılan Hırvat hoca ile bir araya gelerek imza atmayı planladığı öğrenildi.