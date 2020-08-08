Prosinecki Horoz’a - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Prosinecki Horoz’a

Prosinecki Horoz’a

, , , , Igor gibi teknik adamları listesine alan Denizlispor, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi.

Tolunay Kafkas, , , , Igor gibi teknik adamları listesine alan Denizlispor, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi. Yeşil-siyahlı yönetimin, 'den ayrılan Hırvat hoca ile bir araya gelerek imza atmayı planladığı öğrenildi.

  1. 8.8.2020
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