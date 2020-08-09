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09 Ağustos 2020, Pazar
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Prosinecki imzalıyor

Prosinecki imzalıyor

Denizlispor, konusunda geri sayıma başladı. Yeşil-siyahlılar, ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Denizlispor, konusunda geri sayıma başladı. Yeşil-siyahlılar, ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yarına kadar Hırvat çalıştırıcı ile resmi sözleşmeye imza atması beklenen 'nin vakit kaybetmeden iç ve dış transferi bitireceği bildirildi.
  1. 9.8.2020
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