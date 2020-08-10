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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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’da kaleye 3 aday

Denizlispor’da kaleye 3 aday

Prosinecki'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen , Stackhowiak ve 'dan boşalan kale için 3 aday belirledi.

Prosinecki'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen , Stackhowiak ve 'dan boşalan kale için 3 aday belirledi. Horoz, 'tan Ali Şaşal, 'den ayrılan ve Y.Malatya'yla vedalaşan 'dan birisini alacak.
  1. 10.8.2020
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