Denizlispor Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Denizlispor 'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Denizlispor Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

ekiplerinden Denizlispor'da iç harekatı sürüyor... Yeşil-siyahlılar, 'ın ardından 'la da nikah tazeledi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

ekibi Denizlispor, iç transferde bir futbolcusuyla daha nikah tazeledi. Yeşil-siyahlı kulüp, 'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Denizlispor, savunma oyuncusu 'la da sözleşme yenilemişti.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 19:31
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