Denizlispor Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Süper Lig ekibi Denizlispor, iç transferde bir futbolcusuyla daha nikah tazeledi. Yeşil-siyahlı kulüp, Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Denizlispor, savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz'la da sözleşme yenilemişti.