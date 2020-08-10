Denizlispor Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da iç transfer harekatı sürüyor... Yeşil-siyahlılar, Oğuz Yılmaz'ın ardından Recep Niyaz'la da nikah tazeledi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.
Süper Lig ekibi Denizlispor, iç transferde bir futbolcusuyla daha nikah tazeledi. Yeşil-siyahlı kulüp, Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Denizlispor, savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz'la da sözleşme yenilemişti.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 19:31
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor Recep Niyaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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