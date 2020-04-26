Denizlispor'dan ayrılan Adam Stackhowiak'tan fesih açıklaması!
Denizlispor'la olan sözleşmesini 22 Nisan'da tek taraflı olarak fesheden Adam Stackhowiak'tan ayrılık açıklaması geldi. 33 yaşındaki kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık nedeninin 3 aylık maaşını alamadığı olduğunu söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'dan ayrılan kaleci Adam Stackhowiak sözleşmesinin tek taraflı feshetmesinin ocak, şubat ve mart ayı maaşlarını alamamasından kaynaklandığını belirtti.
Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini 22 Nisan'da tek taraflı olarak fesheden Stackhowiak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kariyerinin en unutulmaz 2 yılını Denizlispor'da geçirdiğini, lige ara verilen süreçte takıma zarar vermemek için ayrılma kararı aldığını bildiren Stackhowiak, "Öncelikle Türk halkının ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereği duydum. Denizlispor'un açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim. Ocak, şubat, mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim." dedi.
Yeşil-siyahlı takımın formasını onurla taşıdığını belirten Stackhowiak, şöyle devam etti:
"Ben geçen sezon altı ay maaş alamadığımda da ayrılabilirdim ama yapmadım. Kariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Taraftarın şampiyonluğa giden zorlu yolda ve Süper Lig mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygularla sahada mücadele ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız."
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 18:04
- Luis Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor
- Leyla Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmeyen babası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi!
- Çocuklar için organize edilen online satranç turnuvası başladı
- Roberto Mancini'den itiraf: Delireceğim!
- Trabzonspor Birleşmiş Milletler gibi! 6 kıtadan 140 oyuncu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor'dan ayrılan Adam Stackhowiak'tan fesih açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.