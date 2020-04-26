Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin önceki gün yaptığı tarihi toplantının detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin özel haberine göre, kulüp başkanları, Bakan Kasapoğlu'ndan yabancı oyuncuların vergi diliminin de bir süre için, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi %15 üzerinden değerlendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerde yardımcı olmasını istediler.

İNDİRİM İSTEDİLER

Bilindiği gibi tüm Avrupa ülkelerinde %40 seviyesinde olan sporcu vergileri Türkiye'de de yeni düzenleme ile dünya standartlarına getirilmişti. 1 Kasım 2019'dan itibaren yapılan sözleşmelerde geçerli olacak bu vergi oranının birkaç yıl ertelenmesi talebinde bulunan kulüpler, kendilerinin ödediği stopaj vergisinin de %20'den %15'e düşürülmesini arzu ediyor.

"MAAŞ İNDİRİMİ SİZİN SORUNUNUZ"

Ayrıca toplantıda, oyuncularda yapılacak indirim için TFF'nin tavsiye kararı alması ve bunun resmi olarak açıklanması istendi. Burada önemli bir detay daha ortaya çıktı. Bu istek için ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Biz TFF olarak aracılık yapmayız ama tavsiye metni üzerinde sizinle birlikte çalışabiliriz. Bizim görevimiz UEFA ve FIFA kararlarını size anlatmak. Bunun dışında oyuncularla masaya oturup, indirim oranlarına karışmayız. Her kulübün farklı dinamiği var. Bu sizin sorununuz. Ama aynı gemideyiz tabii ki yardımcı olmak isteriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

SPOR TOTO DA YARDIM ETSİN

Zirvede kulüp başkanları, Bakan Kasapoğlu'ndan ayrıca, Spor Toto'dan maddi yardım talebinde bulundular. Son olarak bilindiği üzere yayıncı kuruluş, mart ayındaki hak edilmiş parayı ödememe kararı almıştı. Nihat Özdemir'e Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil "Bu sorunun acil çözümünü istiyoruz" dedi.

TFF, FIFA'NIN ALTINI ÇİZDİĞİ 5 MADDEYİ HATIRLATTI

Haberde ayrıca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in FIFA'nın üzerinde önemle durduğu 5 maddeyi kulüplere hatırlattığı belirtildi. İşte o maddeler:

1- Kulübün teknik direktör, idareci, futbolcu ve diğer çalışan(lar)ıyla karşılıklı anlaşma teşebbüsünde bulunup bulunmadığı.

2- Kulübün ekonomik durumu.

3- Kulüp çalışanları ve futbolcuların sözleşmesindeki bir değişikliğin orantılılığı.

4- Sözleşmedeki değişiklikten sonra çalışanın net geliri.

5- Kararın tüm kadroya mı yoksa özel olarak belirli çalışanlara mı uygulandığı.