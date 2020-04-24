Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih!

Son dakika: ne zaman başlayacak? Başkanı açıkladı!

Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı!

Son dakika: ve yaptığı video konferansta 'in haziran ayında seyircisiz olarak başlamasına karar verildi. Kulüpler Birliği Başkanı , "Bugünün şartlarında en muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran’da liglerin ve kupa maçlarının tekrar başlaması ve 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.

Başkanı ve Başkanı , toplantının ardından açıklamalar yaptı.

İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:

Yaklaşık 2 saat süren verimli bir toplantı oldu. Bu ay sonunda tekrar bir toplantı yapılacak. Futbol maçlarının geleceği ay sonunda belli olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12-13-14 Haziran'da liglerin yeniden başlaması. Kupada da maçlar var. 26 Temmuz'da ligin bitirilmesi şu anki senaryo. Bu şu an gözüken senaryo ama ay sonunda federasyon başkanımızın, bilim kurulunun ve sağlık bakanımızın katıldığı toplantıda durum netleşecek.

Maçlar seyircisiz de oynanabilir ama bunların hepsinin aynı şehirde oynanması söz konusu değil. Takımların olduğu şehirlerde oynanması şeklinde devam edecek. Sayın federasyon başkanımız bunu net bir şekilde açıkladı.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Şu an Avrupa'daki ülkelerde konuşulan ve uygulamalara baktığınız zaman bu kararı verecek sağlık kurulumuz ama önümüzdeki en muhtemel senaryo seyircisi oynanması yönünde...

Kulüplerimiz farklı düşüncede olabilir ama federasyon başkanımız ve bakanımızla konuşulan duruma göre liglerin bitirilmemesi gibi bir şey konuşulmadı. Hem liglerin hem de kupanın bitirilmesi konuşuldu.

KULÜPLERİN GELİRLERİ SIFIRLANDI

Kulüplerin gelirleri sıfırlandı şu anda. Kulüplerin hiçbir geliri yok. Kulüplerin durumlarını biliyorsunuz zaten bunu saklamakta bir sakınca yok. Zaten kötü durumdaydı, daha da kötü duruma girdi. Bu şekilde hızlı bir ekip kurularak birlikte ne tür bir önlem alınabilir, birlikte bu sorunları nasıl çözeriz şeklinde görüşler ortaya konuldu ve en kısa sürede çalışmaların başlanmasına karar verildi.

Tüketen değil, üreten bir spor ekonomisine nasıl geçeceğimizi tartıştık. Bu konuda birlikte çalışıp önümüzdeki dönemde ne yapılabilir diye tartışıldı.

8 MAÇIMIZ VAR

8 maçımız var. Bu 8 maçı Haziran ve Temmuz ayında bitirebilmek mümkün. Bugün konuşulan konularda tamamen düşünce liglerin nasıl bitirileceği yönündeydi.

  1. 24.04.2020
  2. Güncelleme: 24.04.2020 18:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA