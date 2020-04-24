Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı!
Son dakika: TFF ve Kulüpler Birliği yaptığı video konferansta Süper Lig'in haziran ayında seyircisiz olarak başlamasına karar verildi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Bugünün şartlarında en muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran’da liglerin ve kupa maçlarının tekrar başlaması ve 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından açıklamalar yaptı.
İşte Mehmet Sepil'in açıklamaları:
Yaklaşık 2 saat süren verimli bir toplantı oldu. Bu ay sonunda tekrar bir toplantı yapılacak. Futbol maçlarının geleceği ay sonunda belli olacak.
MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
12-13-14 Haziran'da liglerin yeniden başlaması. Kupada da maçlar var. 26 Temmuz'da ligin bitirilmesi şu anki senaryo. Bu şu an gözüken senaryo ama ay sonunda federasyon başkanımızın, bilim kurulunun ve sağlık bakanımızın katıldığı toplantıda durum netleşecek.
Maçlar seyircisiz de oynanabilir ama bunların hepsinin aynı şehirde oynanması söz konusu değil. Takımların olduğu şehirlerde oynanması şeklinde devam edecek. Sayın federasyon başkanımız bunu net bir şekilde açıkladı.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?
Şu an Avrupa'daki ülkelerde konuşulan ve uygulamalara baktığınız zaman bu kararı verecek sağlık kurulumuz ama önümüzdeki en muhtemel senaryo seyircisi oynanması yönünde...
Kulüplerimiz farklı düşüncede olabilir ama federasyon başkanımız ve bakanımızla konuşulan duruma göre liglerin bitirilmemesi gibi bir şey konuşulmadı. Hem liglerin hem de kupanın bitirilmesi konuşuldu.
KULÜPLERİN GELİRLERİ SIFIRLANDI
Kulüplerin gelirleri sıfırlandı şu anda. Kulüplerin hiçbir geliri yok. Kulüplerin durumlarını biliyorsunuz zaten bunu saklamakta bir sakınca yok. Zaten kötü durumdaydı, daha da kötü duruma girdi. Bu şekilde hızlı bir ekip kurularak birlikte ne tür bir önlem alınabilir, birlikte bu sorunları nasıl çözeriz şeklinde görüşler ortaya konuldu ve en kısa sürede çalışmaların başlanmasına karar verildi.
Tüketen değil, üreten bir spor ekonomisine nasıl geçeceğimizi tartıştık. Bu konuda birlikte çalışıp önümüzdeki dönemde ne yapılabilir diye tartışıldı.
8 MAÇIMIZ VAR
8 maçımız var. Bu 8 maçı Haziran ve Temmuz ayında bitirebilmek mümkün. Bugün konuşulan konularda tamamen düşünce liglerin nasıl bitirileceği yönündeydi.
- 24.04.2020
- Güncelleme: 24.04.2020 18:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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