Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in kaderi merak ediliyordu. Ünlü spor yorumcusu eski futbolcu ve Rıdvan Dilmen, ligde yeni uygulanacak sistemi resmen açıkladı. İşte detaylar...
"Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Aylardır dünya çok farklı bir noktada. Hatta gözüken tablo şu, fıtratımız değişecek, bu başlangıç belki de. Kendimizi test etme zamanımız oldu. Allah'u Teala, sınıyor sonuçta. Bilimin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki Allah'tır. Bugün olan da, gelecekte olanlar da Allah'tandır. Bu da bir fırsat."
"Ben hep, 'Allah'ım yeniden dünyaya gelirsem yine futbolcu olmak, yine Fenerbahçe'de oynamak isterim' derdim. Şimdi doktorları, hemşireleri, polisleri, askerleri, sağlıktaki kahramanlarımızı görünce, o kadar iddialı olmamak lazımmış. Bizim yaptığımız hobi ve mesleki anlamda önemliydi ama onların ne kadar değerli olduğunu görüyoruz."