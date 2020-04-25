Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in kaderi merak ediliyordu. Ünlü spor yorumcusu eski futbolcu ve Rıdvan Dilmen, ligde yeni uygulanacak sistemi resmen açıkladı. İşte detaylar...

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:53 Güncelleme: 25.04.2020 23:11
Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle futbol organizasyonları askıya alınmış vaziyette.

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Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak

Hollanda Ligi'nde alınan iptal kararının ardından diğer liglerin de durumu merak edilirken, ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar geldi.

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak

"Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Aylardır dünya çok farklı bir noktada. Hatta gözüken tablo şu, fıtratımız değişecek, bu başlangıç belki de. Kendimizi test etme zamanımız oldu. Allah'u Teala, sınıyor sonuçta. Bilimin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki Allah'tır. Bugün olan da, gelecekte olanlar da Allah'tandır. Bu da bir fırsat."

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Süper Lig böyle oynanacak

"Ben hep, 'Allah'ım yeniden dünyaya gelirsem yine futbolcu olmak, yine Fenerbahçe'de oynamak isterim' derdim. Şimdi doktorları, hemşireleri, polisleri, askerleri, sağlıktaki kahramanlarımızı görünce, o kadar iddialı olmamak lazımmış. Bizim yaptığımız hobi ve mesleki anlamda önemliydi ama onların ne kadar değerli olduğunu görüyoruz."

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