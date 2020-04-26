Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör arayışına hız veren Fenerbahçe, takımın başına geçireceği ismi büyük oranda belirledi. Sarı-lacivertlilerde yeni hoca ile birlikte bir ekol kurulacak. İşte detaylar...
26 Nisan 2020 Pazar 08:09
Güncelleme: 26.04.2020 08:09
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Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, son günlerde önemli kararların eşiğine geldi.
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Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana arayışta olan sarı-lacivertliler NenadBjelica'yı teknik direktör olarak düşünürken, iki Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin hedefinde, bonservisi AtleticoMadrid'de bulunan NikolaKalinic var... Yıldız futbolcu için önceden de girişimler yapılmıştı.
Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki DarioMaresic olduğu öğrenildi. StadeReims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.
Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada.