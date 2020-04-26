Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada teknik direktör arayışına hız veren Fenerbahçe, takımın başına geçireceği ismi büyük oranda belirledi. Sarı-lacivertlilerde yeni hoca ile birlikte bir ekol kurulacak. İşte detaylar...

26 Nisan 2020 Pazar 08:09 Güncelleme: 26.04.2020 08:09
Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, son günlerde önemli kararların eşiğine geldi.

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Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana arayışta olan sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak düşünürken, iki Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin hedefinde, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic var... Yıldız futbolcu için önceden de girişimler yapılmıştı.

Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki Dario Maresic olduğu öğrenildi. Stade Reims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.

Fenerbahçe'de yeni hoca iki vatandaşıyla geliyor!

Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada.

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