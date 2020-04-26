Bize adapte olamıyorlar
Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonsporlu genç futbolcularla ilgili ilginç bir açıklama geldi.
Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonsporlu genç futbolcularla ilgili ilginç bir açıklama geldi. Hekimoğlu, "Murat Cem Akpınar'ı Trabzonspor'dan aldık, yetenekli ama kafa olarak bizle olamadı. Trabzonspor'dan gelen adapte olamıyor. Onları Trabzon'a hazırlamak istiyoruz. G.Saray'dan kaleci aldım, Muslera'nın yedeğiydi. Trabzonspor'dan alıyorum adapte olamıyor. Bizim çocukların karakterinden kaynaklanıyor. Trabzonspor'da çalışınca kendisini layık görmüyor" dedi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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