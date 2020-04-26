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26 Nisan 2020, Pazar
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Bize adapte olamıyorlar

Bize adapte olamıyorlar

FK Başkanı 'ndan Trabzonsporlu genç futbolcularla ilgili ilginç bir açıklama geldi.

FK Başkanı 'ndan Trabzonsporlu genç futbolcularla ilgili ilginç bir açıklama geldi. Hekimoğlu, "Murat Cem Akpınar'ı 'dan aldık, yetenekli ama kafa olarak bizle olamadı. Trabzonspor'dan gelen adapte olamıyor. Onları Trabzon'a hazırlamak istiyoruz. G.Saray'dan kaleci aldım, Muslera'nın yedeğiydi. Trabzonspor'dan alıyorum adapte olamıyor. Bizim çocukların karakterinden kaynaklanıyor. Trabzonspor'da çalışınca kendisini layık görmüyor" dedi.

  1. 26.4.2020
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