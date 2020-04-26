Altın yıl: 1995
Bordo-mavili kulübün, 1995 ve 1996 yıllarında şampiyonluğu kılpayı kaçıran takımla ilgili yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.
Trabzonspor sosyal medya hesabından, "Altın yıl" başlığı altında bir paylaşım yaptı. 1995 yılında elde edilen başarılara vurgu yapılan haberde, bordo-mavili takımın o sene Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı olduğu vurgulandı. Fırtına; 1994-95 sezonunun ikinci yarısında 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 40 puan, 95-96 sezonunun ilk yarısında ise 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 44 puan toplamıştı. Bordo- mavililer tek devrelik bu iki periyotta da ligin zirvesinde yer almasına rağmen, 1995'te Beşiktaş'ın, 1996 yılında ise Fenerbahçe'nin arkasında kalarak ikincilikle yetindi. Şampiyonlukları kılpayı kaçıran kadro, 1994-95'te rakip filelere 80 gol, 1995-96 sezonunda ise 79 gol gönderdi.
YILDIZLAR TOPLULUĞU GİBİ TAKIM
Teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı efsane takımın kadrosunda; Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Şota ve Arçil kardeşler, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak, Abdullah Ercan, Tolunay Kafkas gibi unutulmaz oyuncular yer almıştı.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altın yıl: 1995 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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