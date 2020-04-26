Altın yıl: 1995 - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Altın yıl: 1995

Altın yıl: 1995

Altın yıl: 1995

Bordo-mavili kulübün, 1995 ve 1996 yıllarında şampiyonluğu kılpayı kaçıran takımla ilgili yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

sosyal medya hesabından, "Altın yıl" başlığı altında bir paylaşım yaptı. 1995 yılında elde edilen başarılara vurgu yapılan haberde, bordo-mavili takımın o sene 'in en çok puan toplayan takımı olduğu vurgulandı. Fırtına; 1994-95 sezonunun ikinci yarısında 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 40 puan, 95-96 sezonunun ilk yarısında ise 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 44 puan toplamıştı. Bordo- mavililer tek devrelik bu iki periyotta da ligin zirvesinde yer almasına rağmen, 1995'te 'ın, 1996 yılında ise 'nin arkasında kalarak ikincilikle yetindi. Şampiyonlukları kılpayı kaçıran kadro, 1994-95'te rakip filelere 80 gol, 1995-96 sezonunda ise 79 gol gönderdi.

YILDIZLAR TOPLULUĞU GİBİ TAKIM

Teknik direktörlüğünü 'in yaptığı efsane takımın kadrosunda; , , Şota ve Arçil kardeşler, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak, , gibi unutulmaz oyuncular yer almıştı.

  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın yıl: 1995 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA