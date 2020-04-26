Altın yıl: 1995

Trabzonspor sosyal medya hesabından, "Altın yıl" başlığı altında bir paylaşım yaptı. 1995 yılında elde edilen başarılara vurgu yapılan haberde, bordo-mavili takımın o sene Süper Lig'in en çok puan toplayan takımı olduğu vurgulandı. Fırtına; 1994-95 sezonunun ikinci yarısında 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 40 puan, 95-96 sezonunun ilk yarısında ise 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 44 puan toplamıştı. Bordo- mavililer tek devrelik bu iki periyotta da ligin zirvesinde yer almasına rağmen, 1995'te Beşiktaş'ın, 1996 yılında ise Fenerbahçe'nin arkasında kalarak ikincilikle yetindi. Şampiyonlukları kılpayı kaçıran kadro, 1994-95'te rakip filelere 80 gol, 1995-96 sezonunda ise 79 gol gönderdi.

YILDIZLAR TOPLULUĞU GİBİ TAKIM

Teknik direktörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı efsane takımın kadrosunda; Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Şota ve Arçil kardeşler, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak, Abdullah Ercan, Tolunay Kafkas gibi unutulmaz oyuncular yer almıştı.