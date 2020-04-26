Koronavirüs sonrası liglerin ne zaman başlayacağı herkesin merak konusu... Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın, "Türkiye için mayıs ayını erken görürüm normalleşme için. Diğer taraftan da bir an önce olsun ve Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etsin isterim" sözleri Trabzon'da ses getirdi. Bordo- mavili taraftarlar, sosyal medyada Prof. Dr. Aydın için çok sayıda beğeni paylaştı.