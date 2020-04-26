Şampiyonluğunu ilan etsin!
Koronavirüs sonrası liglerin ne zaman başlayacağı herkesin merak konusu...
Koronavirüs sonrası liglerin ne zaman başlayacağı herkesin merak konusu... Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın, "Türkiye için mayıs ayını erken görürüm normalleşme için. Diğer taraftan da bir an önce olsun ve Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etsin isterim" sözleri Trabzon'da ses getirdi. Bordo- mavili taraftarlar, sosyal medyada Prof. Dr. Aydın için çok sayıda beğeni paylaştı.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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