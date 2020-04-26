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26 Nisan 2020, Pazar
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Şampiyonluğunu ilan etsin!

Şampiyonluğunu ilan etsin!

Koronavirüs sonrası liglerin ne zaman başlayacağı herkesin merak konusu...

Koronavirüs sonrası liglerin ne zaman başlayacağı herkesin merak konusu... Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın, " için mayıs ayını erken görürüm normalleşme için. Diğer taraftan da bir an önce olsun ve şampiyonluğunu ilan etsin isterim" sözleri 'da ses getirdi. Bordo- mavili taraftarlar, sosyal medyada Prof. Dr. Aydın için çok sayıda beğeni paylaştı.

  1. 26.4.2020
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