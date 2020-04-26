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26 Nisan 2020, Pazar
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Sörloth'a özel program

Sörloth'a özel program

Özel izinle gittiği Norveç'ten çarşamba akşamı 'a dönen 'a özel çalışma programı verildi.

Özel izinle gittiği Norveç'ten çarşamba akşamı 'a dönen 'a özel çalışma programı verildi. 14 gün süreyle karantinada kalacak olan Norveçli yıldız, teknik heyet tarafından verilen programı kaldığı yurtta uygulayarak formunu koruyacak. Sörloth'un sağlığının ve moralinin yerinde olduğu belirtildi. 24 yaşındaki yıldız bu sezon bordo- mavili forma ile çıktığı 39 maçta 25 gol ve 7 asistlik muhteşem performansıyla Avrupa devlerinin transfer takibine girmişti.

  1. 26.4.2020
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