Sörloth'a özel program
Özel izinle gittiği Norveç'ten çarşamba akşamı Trabzon'a dönen Alexander Sörloth'a özel çalışma programı verildi.
Özel izinle gittiği Norveç'ten çarşamba akşamı Trabzon'a dönen Alexander Sörloth'a özel çalışma programı verildi. 14 gün süreyle karantinada kalacak olan Norveçli yıldız, teknik heyet tarafından verilen programı kaldığı yurtta uygulayarak formunu koruyacak. Sörloth'un sağlığının ve moralinin yerinde olduğu belirtildi. 24 yaşındaki yıldız bu sezon bordo- mavili forma ile çıktığı 39 maçta 25 gol ve 7 asistlik muhteşem performansıyla Avrupa devlerinin transfer takibine girmişti.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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