Trabzonspor'dan 'Geri dönüyoruz' paylaşımı!
Liglere verilen corona virüsü arası sonrası pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak olan Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına mesaj yolladı. "Pazartesi motivasyonu mu arıyordunuz? Geri dönüyoruz" başlığıyla paylaşılan videoda bordo-mavililerin bu sezon oynadığı maçlardan kesitlere yer verildi.
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