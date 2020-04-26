Al-Ittihad’a FIFA şoku

Trabzonspor'un devre arasında bedelsiz transfer ettiği Manuel Da Costa, eski takımı Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve 3 milyon euro tazminat almaya hak kazanmıştı. Fas uyruklu stoperin yanı sıra diğer borç yüklerinden dolayı da zor günler geçiren Suudi ekibinin FIFA'dan ceza alacağı belirtildi. Suudi Arabistan basını, Al İttihad'a 1 yıl transfer yasağı getirileceğini yazdı.