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26 Nisan 2020, Pazar
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Al-Ittihad’a şoku

Al-Ittihad’a FIFA şoku

'un devre arasında bedelsiz ettiği Manuel Da Costa, eski takımı 'ya şikayet etmiş ve 3 milyon euro tazminat almaya hak kazanmıştı.

'un devre arasında bedelsiz ettiği Manuel Da Costa, eski takımı 'ya şikayet etmiş ve 3 milyon euro tazminat almaya hak kazanmıştı. Fas uyruklu stoperin yanı sıra diğer borç yüklerinden dolayı da zor günler geçiren Suudi ekibinin FIFA'dan ceza alacağı belirtildi. basını, Al İttihad'a 1 yıl transfer yasağı getirileceğini yazdı.

  1. 26.4.2020
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