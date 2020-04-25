Kulübünü tehdit etti! 'Anthony Nwakaeme gelirse...'
Trabzonspor'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme'nin adı kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınından çıkan haberler bu girişimi doğrularken, Al Hilal futbolcusu Salem Al-Dawsari'den kulübünü şoke eden bir ikaz geldi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonsporlu Anthony Nwakeme, adının geçtiği Al Hilal kulübünde büyük karışıklığa neden oldu... Arap medyasında yer alan habere göre Al Hilallı futbolcu Salem Al-Dawsari, bu transferin gerçekleşmesi halinde ayrılacağını söyleyerek tehdit etti.
Haberin detaylarınde şu bilgilere yer verildi;
"Al Hilal'ın olası transferi, Salem Al-Dawsari'nin kulübünü tehdit etmesine neden oldu.
Salem Al-Dawsari, Türkiye Ligi'nin lideri Trabzonspor'un Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin transfer edilmesi halinde kulübüne ayrılacağını iletti.
Anthony Nwakaeme, sol kanatta forma giyiyor. Salem Al-Dawsari de aynı pozisyonda forma giyiyor. Bu da, Al-Dawsari'yi önümüzdeki dönemde kulübede oturma riskiyle karşı karşıya tutuyor."
Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 müsabakada rol alırken 13 gol 11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol 4 asistle oynamıştı.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 15:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kulübünü tehdit etti! 'Anthony Nwakaeme gelirse...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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