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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Kulübünü tehdit etti! 'Anthony Nwakaeme gelirse...'

Kulübünü tehdit etti! ' gelirse...'

Kulübünü tehdit etti! 'Anthony Nwakaeme gelirse...'

'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan 'nin adı kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınından çıkan haberler bu girişimi doğrularken, futbolcusu 'den kulübünü şoke eden bir ikaz geldi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonsporlu Anthony Nwakeme, adının geçtiği kulübünde büyük karışıklığa neden oldu... Arap medyasında yer alan habere göre Al Hilallı futbolcu Salem Al-Dawsari, bu transferin gerçekleşmesi halinde ayrılacağını söyleyerek tehdit etti.

Haberin detaylarınde şu bilgilere yer verildi;

"Al Hilal'ın olası transferi, 'nin kulübünü tehdit etmesine neden oldu.

Salem Al-Dawsari, Türkiye Ligi'nin lideri 'un Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu 'nin edilmesi halinde kulübüne ayrılacağını iletti.

Anthony Nwakaeme, sol kanatta forma giyiyor. Salem Al-Dawsari de aynı pozisyonda forma giyiyor. Bu da, Al-Dawsari'yi önümüzdeki dönemde kulübede oturma riskiyle karşı karşıya tutuyor."

Anthony Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 37 müsabakada rol alırken 13 gol 11 asiste imza atmıştı. Salem Al-Dawsari ise 18 müsabakada forma giyerken 3 gol 4 asistle oynamıştı.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 15:32
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