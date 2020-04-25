Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılarak hatalı bir karar aldım

Obi Mikel Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi. Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi. (Takvim)