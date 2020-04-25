Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılarak hatalı bir karar aldım - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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: 'dan ayrılarak hatalı bir karar aldım

Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılarak hatalı bir karar aldım

Corona virüsü sebebiyle 'dan ayrılan bin pişman... 33 yaşındaki futbolcu bordo-mavili takımdan ayrıldıkdan sonra 'ye ailesinin yanına gitti. Covid-19 vakalarının büyük bir artış gösterdiği İngiltere'de olmaktan memnun olmadığı ortaya çıktı ve büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi.

'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi. Nijeryalı futbolcu 'den ayrıldıktan sonra 'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi. (Takvim)

  1. 25.04.2020
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