Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılarak hatalı bir karar aldım
Corona virüsü sebebiyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel bin pişman... 33 yaşındaki futbolcu bordo-mavili takımdan ayrıldıkdan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gitti. Covid-19 vakalarının büyük bir artış gösterdiği İngiltere'de olmaktan memnun olmadığı ortaya çıktı ve büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi.
Obi Mikel Trabzonspor'dan ayrıldığı için çok pişman olduğu söyledi. Nijeryalı futbolcu Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye ailesinin yanına gittiğini vurgulayarak, "Şu anda burada salgın oranı çok fazla. Trabzonspor'dan ayrılırken hatalı bir karar aldığımı anladım. Keşke acele etmeseydim" dedi. (Takvim)
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Obi Mikel: Trabzonspor'dan ayrılarak hatalı bir karar aldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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