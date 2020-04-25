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Galatasaray istiyordu Trabzonspor alıyor! Süper Lig'in yıldızı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Süper Lig'in yıldızı için girişimlerini sıklaştırdı. İşte son gelişmeler...

25 Nisan 2020 Cumartesi 06:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





