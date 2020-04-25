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Galatasaray istiyordu Trabzonspor alıyor! Süper Lig'in yıldızı...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Süper Lig'in yıldızı için girişimlerini sıklaştırdı. İşte son gelişmeler...
25 Nisan 2020 Cumartesi 06:39
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.
Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran Trabzonspor, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.
Süper Lig'de gösterdiği performansla adından son dönemde oldukça söz ettiren futbolcu Trabzonspor'a yeşil ışığı yaktı. İşte o isim ve detaylar...
SERDAR GÜRLER ATAĞI
Corona virüsü sebebiyle futbol dursa da bordo-mavililer transferde hareketli günler geçiriyor. Trabzonspor yerli kontenjanını çoğaltmak ve kalite katmak için eski futbolcusuna göz dikti.