CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı

Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, mücadeleden 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak ve gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacağı derbi öncesi moral depolamak istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin kritik virajdaki muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Geçtiğimiz hafta Zecorner Kayserispor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor'la berabere kalmasının ardından zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-lacivertliler, ligin 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Hedef; zorlu maçtan üç puanla ayrılarak hem Galatasaray'ın üzerindeki psikolojik baskıyı artırmak hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da galibiyet yemini etti. Futbolcular, Çaykur Rizespor'u yenmeleri halinde şampiyon olacaklarına inanıyor.

PLANA SADIK KALACAĞIZ

Tedesco oyuncularına son antrenmanda şöyle seslendi: "Sakin kalmalıyız. Her şey bizim elimizde. 5'te 5, bizi şampiyon yapacak. Ancak önce Rize maçını kazanmalıyız. Rehavet ya da panik bir futbol istemiyorum. Plana sadık kalacağız ve sahadan galibiyetle ayrılacağız."

Sarı-lacivertliler, bu maç ile birlikte rakibiyle 48'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geride kalan 47 karşılaşmasında Fenerbahçe 32, Karadeniz ekibi ise 7 kez kazandı. 8 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 110 golüne, Çaykur Rizespor 47 golle yanıt verdi.

79 HAFTA SONRA

F.Bahçe, Çaykur Rizespor'u yenerse maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak ve tam 79 hafta sonra ilk sıraya çıkacak. En 2023-24 sezonunun 24. haftasında lider olmuştu.

SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ

F.Bahçe, Çaykur Rizespor'la oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini kazandı. Rize en son rakibini 30 Eylül 2018'de oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti. O maçta Rize'nin başında Okan Buruk vardı.

KADIKÖY'DE 53 GOL

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 23 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 18'inden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı. Fenerbahçe bu maçlarda 53 gol sevinci yaşadı.

2003-04'TE TEKRAR EDİLDİ

F.Bahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003- 2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Maç tekrar edildi, F.Bahçe 4-1 kazandı.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

SAVUNMADA 1 CEZALI 1 BELİRSİZ

Sarı-lacivertli takımda Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Hollandalı oyuncu karşılaşmada yer alamayacak. Kaptan Milan Skriniar'ın da durumu belirsiz. Slovak oyuncu hakkındaki son karar maç saati verilecek.

KAPALI GİŞE

G.Saray'la puan farkının 2'ye düşmesinin ardından şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar da havaya girdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Chobani Stadı'nı hınca hınç dolduracak. Tribünlerde hiç boş yer kalmayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, yaptığı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Giannis, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
