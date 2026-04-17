Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Tedesco'nun ilk 11 kararı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, mücadeleden 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak ve gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacağı derbi öncesi moral depolamak istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin kritik virajdaki muhtemel 11'i...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
79 HAFTA SONRA
F.Bahçe, Çaykur Rizespor'u yenerse maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak ve tam 79 hafta sonra ilk sıraya çıkacak. En 2023-24 sezonunun 24. haftasında lider olmuştu.
SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ
F.Bahçe, Çaykur Rizespor'la oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini kazandı. Rize en son rakibini 30 Eylül 2018'de oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti. O maçta Rize'nin başında Okan Buruk vardı.
KADIKÖY'DE 53 GOL
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 23 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 18'inden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı. Fenerbahçe bu maçlarda 53 gol sevinci yaşadı.
2003-04'TE TEKRAR EDİLDİ
F.Bahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003- 2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Maç tekrar edildi, F.Bahçe 4-1 kazandı.
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
SAVUNMADA 1 CEZALI 1 BELİRSİZ
Sarı-lacivertli takımda Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Hollandalı oyuncu karşılaşmada yer alamayacak. Kaptan Milan Skriniar'ın da durumu belirsiz. Slovak oyuncu hakkındaki son karar maç saati verilecek.
KAPALI GİŞE
G.Saray'la puan farkının 2'ye düşmesinin ardından şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar da havaya girdi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Chobani Stadı'nı hınca hınç dolduracak. Tribünlerde hiç boş yer kalmayacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, yaptığı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Mocsi, Hojer, Giannis, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe
