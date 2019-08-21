Milic Horoz'a
Lige süper bir başlangıç yapan Horoz, Anderlecht’in Hırvat stoperi Antonio Milic’e kanca attı. 25 yaşındaki savunmacı için 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.
3 MİLYON'A GELMİŞTİ
Anderlecht'e 2018'de Oostende'den 3 milyon euro bonservisle geler Milic, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu kariyerine ülkesinde Hajduk Split'te başladı. 2014-2015'te Oostende'ye imza atan Milic kariyerinde 211 maça çıkıp 18 gol atmayı başardı. Öte yandan Horoz'un, bir de orta saha oyuncusu aradığı ifade edildi.
- 21.8.2019
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