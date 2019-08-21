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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Milic Horoz'a

Milic Horoz'a

Lige süper bir başlangıç yapan Horoz, ’in Hırvat stoperi ’e kanca attı. 25 yaşındaki savunmacı için 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

Evinde G.Saray'ı 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü 'e çok iyi başlayan Denizlispor, 14'üncü takviyesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, 'te forma giyen 25 yaşındaki stoper 'e talip oldu. Yeşil-siyahlılar, Hırvat savunmacıyı 1 sezonluğuna kiralamak için ekibine teklifini sundu.

3 MİLYON'A GELMİŞTİ
Anderlecht'e 2018'de Oostende'den 3 milyon euro bonservisle geler Milic, geçen sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Hırvatistan 'nda da görev yapan oyuncu kariyerine ülkesinde 'te başladı. 2014-2015'te Oostende'ye imza atan Milic kariyerinde 211 maça çıkıp 18 gol atmayı başardı. Öte yandan Horoz'un, bir de orta saha oyuncusu aradığı ifade edildi.
  1. 21.8.2019
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