Karlsbakk Çorum FK’da

Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı. Son olarak Norveç'in Lillestrom SK takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrom SK formaları giyen 1.80 boyundaki orta saha oyuncusu geçen sezon Lillestrom SK takımında görev aldığı 15 maçta 4 gol atmayı başardı.