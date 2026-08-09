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Karlsbakk Çorum FK’da

Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk’ı kadrosuna kattı.

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Karlsbakk Çorum FK’da

Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı. Son olarak Norveç'in Lillestrom SK takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrom SK formaları giyen 1.80 boyundaki orta saha oyuncusu geçen sezon Lillestrom SK takımında görev aldığı 15 maçta 4 gol atmayı başardı.

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