Şili Copa America'da çeyrek finalde
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı.
Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve çeyrek final biletini aldı. Şili'nin golleri 8. dakikada Jose Pedro Fuenzalida ve 51. dakikada Alexis Sanchez'den gelirken, Ekvador'un golünü ise 26. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.
Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Turnuvada bugün, A Grubu üçüncü maçlarında Peru ile Brezilya ve Bolivya ile Venezuela TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
C GRUBU'NDA PUAN DURUMU ŞÖYLE:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Şili
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Uruguay
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|3
|Japonya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|?4
|1
|4
|Ekvador
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|?5
|0
- 22.06.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Şili Copa America'da çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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