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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Şili Copa America'da çeyrek finalde

Şili Copa America'da çeyrek finalde

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

'da düzenlenen 46. 'nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı.

Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve çeyrek final biletini aldı. Şili'nin golleri 8. dakikada Jose Pedro Fuenzalida ve 51. dakikada 'den gelirken, Ekvador'un golünü ise 26. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada bugün, A Grubu üçüncü maçlarında Peru ile Brezilya ve Bolivya ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

C GRUBU'NDA PUAN DURUMU ŞÖYLE:

Takım O G B M A Y Av. P
1 Şili 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Uruguay 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Japonya 2 0 1 1 2 6 ?4 1
4 Ekvador 2 0 0 2 1 6 ?5 0

  1. 22.06.2019
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