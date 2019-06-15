Copa America'da dikkatle izlenmesi gereken 4 isim!

Ev sahibi Brezilya'nın Bolivya karşısındaki 3-0'lık galibiyetiyle start alan Copa America'da Fransa'nın ünlü L'Equipe gazetesi takip edilmeye değer 4 ismi derledi. İşte o futbolcular;

RICHARLISON (BREZİLYA, 21 YAŞINDA)

2018 Dünya Kupası'ndan beri Brezilya Milli Takımı'nın tüm maçlarında forma giydi. Everton'ın golcüsü milli formayla çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetti.

WUILKER FARINEZ (VENEZUELA, 21 YAŞINDA)

1.78'lik boyuna rağmen Güney Amerika'nın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor. Refleksleri ve penaltılardaki başarısıyla ön plana çıkan Farinez, Caracas FC'de yetişti.

MIGUEL ALMIRON (PARAGUAY, 25 YAŞINDA)

Newcastle United'ın ocak ayı transfer döneminde 24 milyon euroya kadrosuna kattığı ofansif orta saha oyuncusu, MLS takımlarından Atlanta ile çıktığı 37 maçta 13 gole imzasını atmıştı.

TAKEFUSA KUBO (JAPONYA, 18 YAŞINDA)

Real Madrid'in kadrosuna kattığını duyurduğu 18 yaşındaki Kubo, 10-14 yaşları arasında Barcelona'nın altyapısında forma giydi. Sol ayaklı ve pas dağıtıcı özellikleri olan genç yıldız "Japon Messi" lakabıyla anılıyor.