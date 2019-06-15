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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'da dikkatle izlenmesi gereken 4 isim!

Copa America'da dikkatle izlenmesi gereken 4 isim!

'nın ev sahipliğinde düzenlenen , Sambacılar'ın 3-0'lık Bolivya galibiyetiyle başladı. Turnuvada izlenmesi gereken 4 genç futbolcu ön plana çıkıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ev sahibi 'nın Bolivya karşısındaki 3-0'lık galibiyetiyle start alan 'da Fransa'nın ünlü L'Equipe gazetesi takip edilmeye değer 4 ismi derledi. İşte o futbolcular;

RICHARLISON (BREZİLYA, 21 YAŞINDA)

2018 Dünya Kupası'ndan beri Brezilya Milli Takımı'nın tüm maçlarında forma giydi. Everton'ın golcüsü milli formayla çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetti.

Brezilya'nın 21'lik yeteneği: Richarlison

WUILKER FARINEZ (VENEZUELA, 21 YAŞINDA)

1.78'lik boyuna rağmen 'nın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor. Refleksleri ve penaltılardaki başarısıyla ön plana çıkan Farinez, Caracas FC'de yetişti.

Venezuela'nın kaledeki gücü: Wuilker Farinez

MIGUEL ALMIRON (PARAGUAY, 25 YAŞINDA)

'ın ocak ayı transfer döneminde 24 milyon euroya kadrosuna kattığı ofansif orta saha oyuncusu, MLS takımlarından Atlanta ile çıktığı 37 maçta 13 gole imzasını atmıştı.

TAKEFUSA KUBO (JAPONYA, 18 YAŞINDA)

'in kadrosuna kattığını duyurduğu 18 yaşındaki Kubo, 10-14 yaşları arasında 'nın altyapısında forma giydi. Sol ayaklı ve pas dağıtıcı özellikleri olan genç yıldız "Japon Messi" lakabıyla anılıyor.

Copa America'nın ikinci Messi'si: Takefusa Kubo

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 17:39
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