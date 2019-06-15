Brezilya açılış maçında hata yapmadı - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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açılış maçında hata yapmadı

Brezilya açılış maçında hata yapmadı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'nın (Copa America) açılış maçında ev sahibi , Bolivya'yı 3-0 yendi.

'da düzenlenen 46. 'nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.

Ev sahibi ülke, kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton'un golleriyle 3-0 kazandı. A Grubu'ndaki diğer mücadelede ile Peru, bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

  1. 15.06.2019
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