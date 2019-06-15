Brezilya açılış maçında hata yapmadı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) açılış maçında ev sahibi Brezilya, Bolivya'yı 3-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ilk karşılaşması, A Grubu takımları Brezilya ile Bolivya arasında oynandı.
Ev sahibi ülke, Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçı, 50 (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Coutinho, 85. dakikada da Everton'un golleriyle 3-0 kazandı. A Grubu'ndaki diğer mücadelede Venezuela ile Peru, bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
- 15.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
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Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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