Copa America'da ilgi beklentilerin altında kaldı
Brezilya'nın ev sahipliğinde organize edilecek olan Copa America'nın başlamasında bir gün kala biletlerin yüzde 65'i satıldı. Bu oran önceden belirlenen miktarın 5 puan gerisinde kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Haziran-7 Temmuz arasında Brezilya'da düzenlenecek olan Copa America'nın başlamasına artık saatler kaldı.
Güney Amerika takımlarının yanı sıra konuk olarak organizasyona dahil olan Japonya ve Katar'ın da mücadele edeceği turnuvada bilet satışları beklentilerin altında kaldı. Yapılan açıklamaya göre satılan bilet oranı yüzde 65 olurken, beklenen oranın yüzde 70 olduğu ifade edildi.
Dev turnuva, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 03.30'da Brezilya ile Bolivya arasında oynanacak maçla start alacak.
- 13.06.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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