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13 Haziran 2019, Perşembe
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'da ilgi beklentilerin altında kaldı

Copa America'da ilgi beklentilerin altında kaldı

'nın ev sahipliğinde organize edilecek olan 'nın başlamasında bir gün kala biletlerin yüzde 65'i satıldı. Bu oran önceden belirlenen miktarın 5 puan gerisinde kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Haziran-7 Temmuz arasında 'da düzenlenecek olan 'nın başlamasına artık saatler kaldı.

takımlarının yanı sıra konuk olarak organizasyona dahil olan ve 'ın da mücadele edeceği turnuvada bilet satışları beklentilerin altında kaldı. Yapılan açıklamaya göre satılan bilet oranı yüzde 65 olurken, beklenen oranın yüzde 70 olduğu ifade edildi.

Dev turnuva, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 03.30'da Brezilya ile Bolivya arasında oynanacak maçla start alacak.

  1. 13.06.2019
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