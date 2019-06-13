Copa America'da ilgi beklentilerin altında kaldı

14 Haziran-7 Temmuz arasında Brezilya'da düzenlenecek olan Copa America'nın başlamasına artık saatler kaldı.

Güney Amerika takımlarının yanı sıra konuk olarak organizasyona dahil olan Japonya ve Katar'ın da mücadele edeceği turnuvada bilet satışları beklentilerin altında kaldı. Yapılan açıklamaya göre satılan bilet oranı yüzde 65 olurken, beklenen oranın yüzde 70 olduğu ifade edildi.

Dev turnuva, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 03.30'da Brezilya ile Bolivya arasında oynanacak maçla start alacak.