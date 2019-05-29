Copa America 2019 heyecanı için geri sayım sürüyor

Futbolseverlerin merakla beklediği Copa America haziran ayında start alıyor. Güney Amerika Futbol Birliği (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve dünyaca ilgi gören turnuva bu yıl Brezilya'da düzenlenecek.

14 Haziran'da başlayacak organizasyon, 7 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Normalde iki yılda bir yapılan ve bu sene 46. kez düzenlenecek olan Copa America, 2020 yılından itibaren 4 yılda bir sahnelenecek. Organizasyonda bu yıl Japonya ve Katar olmak üzere Asya Futbol Konfederasyonu'ndan da (AFC) iki takım yer alıyor.

24 Ocak 2019'da çekilen kuralar sonrası turnuvadaki gruplar da belli oldu. Ev sahibi Brezilya'nın A Grubu'nda yer aldığı eşleşmeler şöyle;

A Grubu: Brezilya, Peru, Venezüela, Bolivya

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Şili, Japonya, Ekvador

Açılış mücadelesi Sao Paulo'nun maçlarını oynadığı Estadio Morumbi'de, final karşılaşması ise Rio de Janeiro'da bulunan ve Brezilya'nın efsane yapıları arasında yer alan Maracana'da oynanacak.

ARJANTİN'DE ICARDI YOK

Arjantin Milli Takımı'nda takım arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle kadroya dahil edilemeyen ve bu nedenle sık sık tartışma konusu olan Mauro Icardi, yine milli kadroda yer bulamadı. Mavi-beyazılarda emekli olduğunu açıklayan Gonzalo Higuain ve Javier Mascherano gibi isimler de listede yer almıyor.

NEYMAR'A KAPTANLIK ŞOKU

Ev sahibi Brezilya'da turnuva öncesi Neymar krizi yaşandı. Disiplinsiz davranışlarda bulunan yıldız futbolcunun kaptanlığının aldığı ve takımın tecrübeli sağ beki Dani Alves'e devredildiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER VAR

Copa America'da her yıl olduğu gibi yine futbol hayatına Türkiye'de devam eden Güney Amerikalı bazı futbolcular da yer alacak. Galatasaray'dan Uruguaylı Fernando Muslera, Konyaspor'dan Perulu Paolo Hurtado, Yeni Malatyaspor'dan Ekvadorlu Arturo Mina ve Rizespor'dan Paraguaylı Braian Samudio milli takım formasıyla ter dökecek isimlerden.

YAYINCISI BELLİ OLDU

Öte yandan Türk futbolseverler heyecanlı maçlara sahne olması beklenen Copa America'yı TRTS Spor'dan izleyebilecekler.



