Copa America 2019 14 Haziran'da başlıyor
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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2019 heyecanı için geri sayım sürüyor

Copa America 2019 heyecanı için geri sayım sürüyor

Bu yıl 46. kez düzenlenecek 'ya sayılı günler kaldı. 14 Haziran'da 'da başlayacak ve takımlarını yanı sıra iki Asya ekibinin de konuk olarak katılacağı organizasyonun tüm detayları haberimizde.

Futbolseverlerin merakla beklediği haziran ayında start alıyor. Futbol Birliği (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve dünyaca ilgi gören turnuva bu yıl 'da düzenlenecek.

14 Haziran'da başlayacak organizasyon, 7 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Normalde iki yılda bir yapılan ve bu sene 46. kez düzenlenecek olan Copa America, 2020 yılından itibaren 4 yılda bir sahnelenecek. Organizasyonda bu yıl ve olmak üzere Asya Futbol Konfederasyonu'ndan da (AFC) iki takım yer alıyor.

24 Ocak 2019'da çekilen kuralar sonrası turnuvadaki gruplar da belli oldu. Ev sahibi Brezilya'nın A Grubu'nda yer aldığı eşleşmeler şöyle;

A Grubu: Brezilya, Peru, Venezüela, Bolivya

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Şili, Japonya, Ekvador

Açılış mücadelesi 'nun maçlarını oynadığı Estadio Morumbi'de, final karşılaşması ise Rio de Janeiro'da bulunan ve Brezilya'nın efsane yapıları arasında yer alan Maracana'da oynanacak.

ARJANTİN'DE ICARDI YOK

Arjantin Milli Takımı'nda takım arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle kadroya dahil edilemeyen ve bu nedenle sık sık tartışma konusu olan Mauro Icardi, yine milli kadroda yer bulamadı. Mavi-beyazılarda emekli olduğunu açıklayan Gonzalo Higuain ve Javier Mascherano gibi isimler de listede yer almıyor.

NEYMAR'A KAPTANLIK ŞOKU

Ev sahibi Brezilya'da turnuva öncesi krizi yaşandı. Disiplinsiz davranışlarda bulunan yıldız futbolcunun kaptanlığının aldığı ve takımın tecrübeli sağ beki 'e devredildiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER VAR

Copa America'da her yıl olduğu gibi yine futbol hayatına Türkiye'de devam eden Güney Amerikalı bazı futbolcular da yer alacak. Galatasaray'dan Uruguaylı , Konyaspor'dan Perulu Paolo Hurtado, Yeni Malatyaspor'dan Ekvadorlu Arturo Mina ve Rizespor'dan Paraguaylı Braian Samudio milli takım formasıyla ter dökecek isimlerden.

YAYINCISI BELLİ OLDU

Öte yandan Türk futbolseverler heyecanlı maçlara sahne olması beklenen Copa America'yı TRTS Spor'dan izleyebilecekler.


  1. 29.05.2019
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