Arthur Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkartıldı
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Arthur 'nın Copa America kadrosundan çıkartıldı

Arthur Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkartıldı

Copa America'nın başlamasına 4 gün kala 'da ikinci şok yaşanıyor. Sambacılar'ın Honduras ile oynadığı ve 7-0 galip geldiği hazırlık mücadelesinde sakatlanan Arthur turnuvada forma giyemeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2019 Copa America öncesi ev sahibi 'da yıldız futbolcu 'ın sakatlanmasının ardından ikinci bir şok yaşandı.

temsilcisinin Honduras'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği mücadelede sakatlanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur turnuvada forma giyemeyecek. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezon başında Gremio'dan 'ya transfer olmuştu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Copa America, 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da organize edilecek. Dev turnuvaya Asya Futbol Konfederasyonundan misafir takımlar olarak ve da katılacak.

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 12:03
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