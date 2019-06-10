Arthur Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkartıldı
Copa America'nın başlamasına 4 gün kala Brezilya'da ikinci şok yaşanıyor. Sambacılar'ın Honduras ile oynadığı ve 7-0 galip geldiği hazırlık mücadelesinde sakatlanan Arthur turnuvada forma giyemeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2019 Copa America öncesi ev sahibi Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar'ın sakatlanmasının ardından ikinci bir şok yaşandı.
Güney Amerika temsilcisinin Honduras'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği mücadelede sakatlanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur turnuvada forma giyemeyecek. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezon başında Gremio'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Copa America, 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da organize edilecek. Dev turnuvaya Asya Futbol Konfederasyonundan misafir takımlar olarak Japonya ve Katar da katılacak.
- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 12:03
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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