Arthur Brezilya'nın Copa America kadrosundan çıkartıldı

2019 Copa America öncesi ev sahibi Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar'ın sakatlanmasının ardından ikinci bir şok yaşandı.

Güney Amerika temsilcisinin Honduras'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği mücadelede sakatlanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur turnuvada forma giyemeyecek. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezon başında Gremio'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Copa America, 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da organize edilecek. Dev turnuvaya Asya Futbol Konfederasyonundan misafir takımlar olarak Japonya ve Katar da katılacak.