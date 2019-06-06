Neymar Copa America kadrosundan çıkartıldı
06 Haziran 2019, Perşembe
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Copa America kadrosundan çıkartıldı

Neymar Copa America kadrosundan çıkartıldı

'nın ev sahipliğinde organize edilecek olan Copa America öncesi yıldız futbolcu ikinci şokla sarsıldı. Milli takımdaki kaptanlığı elinden alınan Brezilyalı oyuncu, bu kez de sakatlandığı için turnuvanın kadrosundan çıkartıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Daha önce de yaşadığı sakatlıklardan dolayı önemli maçlarda forma giyemeyen yıldız futbolcu bu kez de Copa America'yı kaçıracak.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan organizasyona sayılı günler kala kaptanlığı elinden alınan Neymar bu kez de sakat olduğu için takımını yalnız bırakacak. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, oyuncunun ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirdiği bildirildi. Bağ kopması tanısı konulan yıldız futbolcu, sahayı gözyaşları içerisinde terk etmişti.

Copa America 2019, 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek. Güney Amerika ekiplerinin yanı sıra iki Asya takımının da katılacağı turnuva Türkiye'de TRT Spor tarafından canlı yayınlanacak.

  1. 06.06.2019
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