Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela ile Peru, golsüz berabere kaldı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı.
Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
B Grubu'nun ilk maçı, Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
- 16.06.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Venezuela 0-0 Peru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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