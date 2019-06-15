Venezuela 0-0 Peru - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Copa America 2019 Haberleri Venezuela 0-0 Peru

0-0

Venezuela 0-0 Peru

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) ile , golsüz berabere kaldı.

'da düzenlenen 46. 'nın ikinci karşılaşması, A takımları ile arasında oynandı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

B Grubu'nun ilk maçı, Arjantin ile arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

  1. 16.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Venezuela 0-0 Peru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN