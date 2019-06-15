Venezuela 0-0 Peru

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

B Grubu'nun ilk maçı, Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

