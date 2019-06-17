Aktüel haberler (16.06.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
MESSİ YİNE HÜSRANA UĞRADI
Büyük turnuvalarda kupası olmaması nedeniyle eleştirilen Lionel Messi için Kupa Amerika da istediği gibi başlamadı. B Grubu maçında Kolombiya ile karşılaşan Arjantin, Martinez ve Zapata'nın golleriyle 2-0 mağlup oldu. Tangocular'ın yenilgisinin ardından oklar bir kez daha Messi'ye yöneldi.
LAMPARD SESLERİ
Son Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, teknik adam arayışlarında Frank Lampard'ı gündemine aldı. Maviler'in eski oyuncusu olan ve bu sezon Derby County'ye Championsip'te playoff finali oynatan 40 yaşındaki hocanın teklife sıcak baktığı bildirildi.
JAMES'İN YENİ DURAĞI NAPOLİ
Napoli, son iki sezonu B. Münih'te kiralık olarak geçiren James Rodriguez'i transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basını Napoli'nin, Kolombiyalı yıldız için bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e 10 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiğini iddia etti.
YENİDEN LARSSON
Helsinborg, Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Henrik Larsson'la 1 yıllık anlaşma sağladı. İsveç futbolunun efsane isimlerinden 47 yaşındaki Larsson, 2015-16'da da Helsinborg'u çalıştırmıştı.
ÇAĞLA İKİNCİ OLDU
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı ABD'li Allie Kiick'e, 7-6, 3-6 ve 6-1'lek setlerle 2-1 yenilerek ikinci oldu.
ANTHONY DAVİS LA LAKERS'TA
NBA'de uzun süredir beklenen takas gerçekleşti... LA Lakers, all-star forvet Anthony Davis'i; Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ve 2019'daki 4. sıra seçimi de dahil 3 ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'tan takas etti. Lakers'ın süper starı LeBron James, "Anthony Davis yolda. Bu yalnızca başlangıç" ifadeleriyle transferi değerlendirdi.?
KASAPOĞLU MORAL VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde üniversite sınavına giren gençler ve aileleriyle buluştu. Bu yılı 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Heyecanlarına ortak olmak için yine 81 ilde gönüllülerimizle sınav merkezlerinde stantlar kurduk" dedi.
- 17.6.2019
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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