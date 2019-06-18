Galatasaray'ın gündemindeki Umut Bozok Lorient'e transfer oldu - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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'ın gündemindeki Lorient'e oldu

Galatasaray'ın gündemindeki Umut Bozok Lorient'e transfer oldu

'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ümit Milli futbolcu , 2. Ligi takımlarından Lorient'e transfer oldu. Fransız ekibi Umut Bozok'u 3+1 yıllık olarak kadrosuna kattı.

2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santraforun transferi konusunda Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes ile anlaşmaya varıldı. Fransa doğumlu Türk oyuncu Umut ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 20:18
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