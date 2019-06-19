İtalyan devi Milan'dan UEFA'ya flaş başvuru - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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İtalyan devi 'dan 'ya flaş başvuru

İtalyan devi Milan'dan UEFA'ya flaş başvuru

İtalyan devi ’ın kendisini gelecek sezon Avrupa kupalarından men etmesi talebiyle ’ya başvurduğu, UEFA’nın bu öneriyi kabul etmeye yakın olduğu ortaya çıktı.

'nun da formasını giydiği İtalyan devi , uzun süredir içerisinde bulunduğu sıkıntıları nedeniyle ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlıların Avrupa'nın patronları ile yaptıkları bu görüşmede, getirilecek farklı kısıtlamalar yerine direkt olarak Avrupa kupalarından men edilmeyi talep ettikleri ortaya çıktı.

RESMİ AÇIKLAMANIN YAPILMASI BEKLENİYOR

UEFA 'nin 2019-20 sezonunda yer almayarak zaman kazanacağını ve bu sürede finansal olarak toparlanacağını hesaplayan Milan'ın, bu yüzden Avrupa'daki macerasına bir sezon ara vermeyi uygun bulduğu bildirildi. İtalya'dan gelen haberlere göre Milano ekibinin bu talebini değerlendiren UEFA'nın, kendilerine gelen bu isteği değerlendirmeye aldığı ve kabul etmeye yakın bir yerde durduğu, yakın bir tarihte resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

LİGİ 5'İNCİ BİTİRDİLER

gibi başka kulüplerin de men tehlikesiyle dosyalarının incelendiği hatırlatılırken, Milan'ın men cezası almasının UEFA'nın da bu konuda elini güçlendireceği ve diğer büyük takımlara getireceği yaptırımları daha kolay uygulayabileceğine yönelik yorumlar yapıldı. Milan Serie A'da sezonu beşinci sırada tamamlayarak, bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

DAHA ÖNCE UEFA'DAN CEZA ALMIŞLARDI

Milan daha önce finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza almıştı.

İşte o cezalar:

- 12 milyon euro para cezası. Bu miktar kulübün Avrupa kupalarından aldığı ödül paralarından kesilecek.

- Milan takımının Avrupa kupalarına katıldığı 2019,2020 ve 2021 seneleri için takım ancak 21 kişilik bir oyuncu kadrosu oluşturabilecek.

- Kulüp, finansal fair play başa baş kuralına 30 Haziran 2021'e kadar uyum sağlayamaması durumunda sıradaki sezon Avrupa kupalarına katılmaktan men cezası alacak.

  1. 19.06.2019
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