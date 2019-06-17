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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Ozan Kabak için iki takım daha devrede!

Galatasaray'dan Alman takımı Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Son olarak Alman basınından Kikcer, 19 yaşındaki milli defans oyuncusunun temmuza kadar takımdan ayrılabileceğini yazarken yıldız isimle ilgilenen takımları paylaştı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:56 Güncelleme: 17.06.2019 17:02
Ozan Kabak için iki takım daha devrede!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın geleceği takımının küme düşmesiyle merak konusu olmuştu.

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Ozan Kabak için iki takım daha devrede!

Bundesliga'da sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini etkilemeyi başaran milli futbolcunun Bayern Münih'in listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Ozan Kabak için iki takım daha devrede!

Alman basınından Kicker, 19 yaşındaki stoperle ilgili flaş bir detayı okuyucularıyla paylaştı.

Ozan Kabak için iki takım daha devrede!

Haberde Ozan Kabak'ın sözleşmesinde, temmuz ayına kadar 15 milyon euroya serbest kalır maddesinin bulunduğu yer aldı.

Ozan Kabak için iki takım daha devrede!

Genç defans oyuncusu ile ilgilinen kulüplerin Bayern Münih'in yanı sıra Schalke 04 ve West Ham United olduğu bilgisi paylaşıldı.

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