Galatasaray'dan Alman takımı Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Son olarak Alman basınından Kikcer, 19 yaşındaki milli defans oyuncusunun temmuza kadar takımdan ayrılabileceğini yazarken yıldız isimle ilgilenen takımları paylaştı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
Güncelleme: 17.06.2019 17:02
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Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın geleceği takımının küme düşmesiyle merak konusu olmuştu.
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Bundesliga'da sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini etkilemeyi başaran milli futbolcunun Bayern Münih'in listesinde olduğu iddia ediliyordu.
Alman basınından Kicker, 19 yaşındaki stoperle ilgili flaş bir detayı okuyucularıyla paylaştı.
Haberde Ozan Kabak'ın sözleşmesinde, temmuz ayına kadar 15 milyon euroya serbest kalır maddesinin bulunduğu yer aldı.
Genç defans oyuncusu ile ilgilinen kulüplerin Bayern Münih'in yanı sıra Schalke 04 ve West Ham United olduğu bilgisi paylaşıldı.