Galatasaray'ın, 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak kadrosuna katamadığı Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis'te son dakika... Fenerbahçe'nin devreye girdiği transferde, ortalık karıştı ve Ze Luis ile ilgili yapılan tekliflerin detayları belli oldu. İşte transferde yapılan o resmi hamlenin ayrıntıları: