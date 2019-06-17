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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşında son dakika! Ze Luis resmen...
Galatasaray'ın, 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak kadrosuna katamadığı Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis'te son dakika... Fenerbahçe'nin devreye girdiği transferde, ortalık karıştı ve Ze Luis ile ilgili yapılan tekliflerin detayları belli oldu. İşte transferde yapılan o resmi hamlenin ayrıntıları:
17 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
Güncelleme: 17.06.2019 13:24
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Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar, Luis için tekrar Spartak Moskova ile irtibata geçti.
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Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi en azından satın aldığı bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerini Luis ile doldurmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında Ze Luis için önce 7.5 milyon Euro teklif etmiş, Moskova ekibinin kabul etmemesi üzerine 10 milyon euro'ya yükseltmişti.
Ancak Spartak Moskova'nın 15 milyon uuro bonservis talebinde diretmesi sonucunda rota Mbaye Diagne'ye çevrilmişti.
Diğer yandan geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Slimani, Frey ve Soldado'dan istediği verimi alamamış ve transferde önceliği golcü bölgesine verme kararı almıştı.