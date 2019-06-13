UEFA'dan tarihi karar! Yeni platform UEFA.tv duyuruldu!
UEFA resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla uygulamasını tanıttı. 'Over The Top' (OTT) yayın platformunu duyuran UEFA, gerçek futbol taraftarlarına hitap etmeyi amaçladığı belirtti.? İşte UEFA'nın tanıttığı yeni yayın platformunun detayları ve ücretsiz olarak izlenebilecek turnuva ve organizasyonlar...
13 Haziran 2019 Perşembe 20:27
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UEFA, yeni canlı yayın ve video izleme programı 'Over The Top' OTT yayın platformunu duyurdu.
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Servisin adı UEFA.tv olarak geçerken, gerçek futbol taraftarlarına hitap etmeyi amaçladığı belirtildi.
Şu an için sadece 60 yıllık UEFA organizasyonlarının görüntülerinin bulunduğu UEFA.tv'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm UEFA turnuvalarının bazı maçları ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.
Ancak, tüm maçların geniş özet görüntüleri ücretsiz olarak izlenebilecek. Üyelik ve tüm içeriğe ulaşımın ücretsiz olduğu uygulama, tüm ülkelerde kullanılabilecek.
UEFA organizasyonları dışında Almanya Futbol Federasyonu ile yapılan özel anlaşma sonrası Bundesliga Special programı ile birlikte bazı Bundesliga maçlarının özet görüntüleri UEFA.tv'de yayınlanacak.