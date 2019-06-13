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13 Haziran 2019, Perşembe
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3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

Almanya Bundesliga'da forma giyen Yunus Mallı'nın adı tramsfer dedikodularına karışmıştı. Mallı, Wolfsburg'daki değişim sonrası harekete geçti. Milli futbolcu geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar...
13 Haziran 2019 Perşembe 16:43 Güncelleme: 13.06.2019 16:43
3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 3 büyükler transferde karşı karşıya gelmişti.

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3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

İstanbul ekipleri daha önce Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istemişti.

3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

Her fırsatta Almanya'da kalmak istediğini dile getiren Yunus'un adı yeniden transfer dedikodularına karıştı.

3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı, geleceği hakkında kararını verdi.

3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

Mallı, Wolfsburg'daki değişim sonrası harekete geçti.

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