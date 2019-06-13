3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!

Almanya Bundesliga'da forma giyen Yunus Mallı'nın adı tramsfer dedikodularına karışmıştı. Mallı, Wolfsburg'daki değişim sonrası harekete geçti. Milli futbolcu geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar...
13 Haziran 2019 Perşembe 16:43
Güncelleme: 13.06.2019 16:43
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 3 büyükler transferde karşı karşıya gelmişti.
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İstanbul ekipleri daha önce Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istemişti.
Her fırsatta Almanya'da kalmak istediğini dile getiren Yunus'un adı yeniden transfer dedikodularına karıştı.
Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı, geleceği hakkında kararını verdi.
Mallı, Wolfsburg'daki değişim sonrası harekete geçti.