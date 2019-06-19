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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'ın sözleşmesini yeniledi

Manchester City Kyle Walker'ın sözleşmesini yeniledi

'de transfer harekatı sürüyor. Premier Lig'in son şampiyonu , İngiliz futbolcu 'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin, kontratını 2 yıl daha uzatarak kendisini 2024 yazına kadar 'ye bağlı tutacak sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Walker, rakip fileleri iki kez havalandırdı.

'nda da forma giyen Walker, 2017'de katıldığı Manchester City'de 2 İngiltere , 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

  1. 19.06.2019
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