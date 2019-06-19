Merih Demiral sağlık kontrollerinden geçti!
Juventus'un 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı genç savunmacı Merih Demiral sağlık kontrollerinden geçti. Demiral futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamıştı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus kariyeri resmen başladı.
15 milyon euro'ya siyah beyazlılara imza atan 21 yaşındaki stoper bu sabah Juventus'a transferi sonrası sağlık kontrollerinden geçirildi.
Avrupa'nın pek çok dev kulübünden teklif alan Merih Demiral'ın teknik direktör Maurizio Sarri'nin isteği doğrultusunda Juventus'ta kalacağı ve gelecek sezon için kiralık gönderilmeyeceği öğrenildi.
Sarri'nin Merih'i önümüzdeki sezon için sahaya sürmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.
Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya kiralanan ve daha sonra İtalyan ekibine 7 milyon euro'ya transfer olan Merih, Serie A'da çıktığı 14 maçta attığı 2 gol ve gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.
- 19.06.2019
- Güncelleme: 19.06.2019 20:09
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