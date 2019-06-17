Değişim zamanı
Pogba, “Yeni bir meydan okuma zamanının geldiğini düşünüyorum” diyerek ManU’dan ayrılacağını açıkladı. Fransız yıldızın Juventus ya da Real Madrid’e imza atması bekleniyor.
Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, geleceğiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu. ManU'dan ayrılma zamanının geldiğini belirten 26 yaşındaki orta saha, "Hakkımda birçok transfer söylentisi yazılıyor. Üç yıldır buradayım, herkesin her yerde yaşadığı gibi iyi ve kötü zamanlarım oldu. Geçtiğimiz sene benim için çok iyi geçti. Benim için yeni bir meydan okuma zamanının geldiğini düşünüyorum. Başka bir yerde yeni bir maceraya atılmak istiyorum" ifadeleriyle gündeme oturdu.
TAKAS TEKLİFLERİNE AÇIK
Transferde şu ana kadar 303 milyon euro harcayan Real Madrid ve eski kulübü Juventus'un gündeminde bulunan Pobga'nın, iki takımdan birine imza atmasına kesin gözle bakılıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız yıldız için 120 milyon euro'luk bir fiyat biçeceği ve takas tekliflerine de açık olduğu ifade edildi. 2016'da 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan ManU'ya transfer olarak gündeme oturan başarılı oyuncu, İngiliz devinde 142 karşılaşmada 31 gol, 29 asistlik performans ortaya koydu.
İyi bir sezon geçiren Fransız yıldız, 47 maçta 16 gol, 11 asistle oynadı.
SARRİ RESMEN JUVE'DE
Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi. Torino ekibi, Chelsea'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarri, Çizme'de daha önce Napoli'de görev yapmıştı.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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