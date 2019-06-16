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16 Haziran 2019, Pazar
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Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi

Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi

İsveç ekibi Helsingborg'da teknik direktörlük için ile anlaşma sağlandı. Larsson ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İsveç ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.

Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.

  1. 16.06.2019
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