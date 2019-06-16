Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi
İsveç ekibi Helsingborg'da teknik direktörlük için Henrik Larsson ile anlaşma sağlandı. Larsson ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İsveç ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine Henrik Larsson getirildi.
Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.
Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.
- 16.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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