Arjantin'in Copa America kadrosu açıklandı

2019 Copa America heyecanı yaklaşırken, milli takımların kadroları da yavaş yavaş açıklanıyor. Yıldızlar topluluğu Arjantin'de turnuvada yer alacak isimler belli oldu. Lionel Messi, Paulo Dybala ve Sergio Agüero gibi önemli futbolcuların yer aldığı kadroda en dikkat çeken konu ise Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin olmamasıydı.

Kadro şu isimlerden oluşuyor;

Kaleci: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Agustin Marchesin (Club America)

Defans: Nicolas Otamendi (Manchest?er City), Juan Foyth (Tottenham Hotspur), Nicolas Tagliafico (Ajax), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Renzo Saravia (Racing), Alman Pezzella (Fiorentina), Milton Casco (River Plate)

Orta Saha: Marcos Acuna (Spor CP), Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Real Betis), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (River Plate), Guido Rodriguez (CF America

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (İnter), Matias Suarez (River Plate) Sevilla'dan Gabriel Mercado ve Ever Banega'nın, Atletico Madrid'den Angel Correa'nın, Inter'den ise Icardi'nin kadroya dahil edilmemesi dikkatlerden kaçmadı.