Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erdoğan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavlili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Doğan Erdoğan, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde toplam 36 maçta bin 186 dakika süre almıştı.