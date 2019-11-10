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10 Kasım 2019, Pazar
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Rize'nin zaferi

Rize'nin zaferi

, hem 3 puanı hem de umut vadeden müthiş bir kaleciyi maçında kazandı. sakatlığı nedeniyle yoktu. İkinci kaleci 54’te kırmızı görünce 19 yaşındaki kaleye geçti ve panterleşti.

ekibinin ilk kalecisi sakatlığı nedeniyle bu müsabakada forma giyememiş, yerini takımın 2. kalecisi 'e bırakmıştı. Rizespor, 26'da soldan Moroziuk ile korner kullandı, Abarhoun fileleri sarstı: 1-0. 54'te savunma arkasına atılan topta Blanco ceza sahası önünde kaleci Tarık tarafından düşürüldü. Tarık kırmızı kart gördü. Yerine 3. kaleci girdi. 19 yaşındaki file bekçisi yaptığı muhteşem kurtarışlarla 3 puanı getirdi. bu maçta 8'i isabetli 30 şut çekti.

Rizespor bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Karadeniz ekibi puanını 14'e yükseltirken, kötü gidişatını sürdürerek 11 puanda kaldı. Antalya son 4 maçını kaybetti.

  1. 10.11.2019
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