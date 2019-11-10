Rize'nin zaferi

Karadeniz ekibinin ilk kalecisi Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle bu müsabakada forma giyememiş, yerini takımın 2. kalecisi Tarık Çetin'e bırakmıştı. Rizespor, 26'da soldan Moroziuk ile korner kullandı, Abarhoun fileleri sarstı: 1-0. 54'te savunma arkasına atılan topta Blanco ceza sahası önünde kaleci Tarık tarafından düşürüldü. Tarık kırmızı kart gördü. Yerine 3. kaleci Zafer Görgen girdi. 19 yaşındaki file bekçisi yaptığı muhteşem kurtarışlarla 3 puanı getirdi. Antalya bu maçta 8'i isabetli 30 şut çekti.

Rizespor bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Karadeniz ekibi puanını 14'e yükseltirken, Antalyaspor kötü gidişatını sürdürerek 11 puanda kaldı. Antalya son 4 maçını kaybetti.