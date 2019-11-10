Rize'nin zaferi
Çaykur Rizespor, hem 3 puanı hem de umut vadeden müthiş bir kaleciyi Antalya maçında kazandı. Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle yoktu. İkinci kaleci Tarık Çetin 54’te kırmızı görünce 19 yaşındaki Zafer Görgen kaleye geçti ve panterleşti.
Karadeniz ekibinin ilk kalecisi Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle bu müsabakada forma giyememiş, yerini takımın 2. kalecisi Tarık Çetin'e bırakmıştı. Rizespor, 26'da soldan Moroziuk ile korner kullandı, Abarhoun fileleri sarstı: 1-0. 54'te savunma arkasına atılan topta Blanco ceza sahası önünde kaleci Tarık tarafından düşürüldü. Tarık kırmızı kart gördü. Yerine 3. kaleci Zafer Görgen girdi. 19 yaşındaki file bekçisi yaptığı muhteşem kurtarışlarla 3 puanı getirdi. Antalya bu maçta 8'i isabetli 30 şut çekti.
Rizespor bu galibiyetle rahat bir nefes aldı. Karadeniz ekibi puanını 14'e yükseltirken, Antalyaspor kötü gidişatını sürdürerek 11 puanda kaldı. Antalya son 4 maçını kaybetti.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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