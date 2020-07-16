Bursaspor'da İrfan Buz: Play-Off'a hazırlanacağız

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına 3 puan için gideceklerini söylerken, takımın gerçek kimliğini Play-Off'ta yansıtacaklarını söyledi.
TFF 1. Lig'de son hafta öncesinde Süper Lig'e direkt çıkma şansı oldukça zor olan Bursaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde konuşan Buz, ilk olarak 2-2 berabere sona eren Menemenspor mücadelesini yorumladı. Maçı kazanmak istediklerini ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "4-5 tane net pozisyonu yakaladık. Bunları mazeret olarak görmüyoruz tabii ki. Yediğimiz goller de Bursaspor'a yakışmadı. Golü yedikten sonra geri döndük, iki tane penaltı golü ile 2-1 öne geçtik. Tam oyunu elimize almak isterken yine golü yedik. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Tabii ki rakibimizin de pozisyonları var. Maçın sonlarında çok açık oynadık, 6-7 tane ofansif oyuncu ile oynadık" dedi.
"BURSASPOR'UN GERÇEK KİMLİĞİNİ PLAY-OFF'TA SAHAYA YANSITACAĞIZ"
TFF 1. Lig'in son haftasında cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına da değinen 53 yaşındaki teknik adam, "Hatay'a 3 puan için gideceğiz. Orada Bursaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kadrodaki oyunculara güveniyoruz. Diğer maçların sonuçlara bakacağız. Play-Off'a hazırlanacağız. Bursaspor'un gerçek kimliğini Play-Off'ta yansıtacağız. Futbolcuların da bunu idrak etmesiyle birlikte bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
Menemenspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Buz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bize verilen penaltıda, pozisyon ceza sahası dışındaydı. O penaltıyı çalmasıyla birlikte hakem de maçın sonlarına doğru kontrolü kaybetti. Ben Bursaspor için her şeyimi ortaya koyarım. Çizgiyi geçtiğim için hakem de kırmızı kart vermek zorunda olduğunu söyledi. Ben de yukarıya çıktım. Tabii ki kuralı ihlal etmemem gerekiyordu. Ama bizim de burada bir mücadelemiz var."
- 16.07.2020
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Bursaspor'da İrfan Buz: Play-Off'a hazırlanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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