Özer Hurmacı atıyor Bursaspor kazanıyor
Bursaspor’da Özer Hurmacı, bir kez daha deplasmanda parladı. Özer, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı.
TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 31'inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol Özer Hurmacı'dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı.
Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9'uncu hafta mücadelesinde İstanbulspor'a karşı deplasmanda oynanan ve yeşil beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçta asist yapan 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra rakip fileleri havalandırmaya başladı.
Bursaspor formasıyla ilk gollerini, ligin 13'üncü haftasındaki Adanaspor deplasmanında kaydeden Özer, 3-2 kazanılan maçta iki gole imzasını attı. Ardından 21'inci haftadaki Osmanlıspor deplasmanında da sahneye çıkan gurbetçi oyuncu, 4-2 kazanılan maçta bir kez rakip ağları havalandırdı. Son olarak da Giresunspor maçında rolü üstlenen Özer, bu deplasmanda da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Öte yandan Bursaspor, bu sezon Özer Hurmacı'nın skora gol veya asist ile katkıda bulunduğu tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlılar, tümü dış saha maçları olmak üzere; İstanbulspor, Adanaspor, Osmanlıspor ve Giresunspor maçlarını kazanarak 12 puan topladı.
- 02.07.2020
- Galatasaray'ın Lyon'a kaptırdığı Tino Kadewere ilk maçında 4 gol attı!
- Özer Hurmacı atıyor Bursaspor kazanıyor
- Son dakika: Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği Jasikevicius Barcelona'da
- Lukas Podolski: Galatasaray sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaktır
- Boateng transferini resmen duyurdu! Dünyaca ünlü menajer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Özer Hurmacı atıyor Bursaspor kazanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.