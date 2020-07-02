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02 Temmuz 2020, Perşembe
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atıyor kazanıyor

Özer Hurmacı atıyor Bursaspor kazanıyor

’da , bir kez daha deplasmanda parladı. Özer, tüm gole katkılarını deplasman maçlarında sağlarken yeşil beyazlılar bu mücadelelerin tümünü kazandı.

1'inci Lig'de , 31'inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol 'dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı.

Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9'uncu hafta mücadelesinde İstanbulspor'a karşı deplasmanda oynanan ve yeşil beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçta asist yapan 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra rakip fileleri havalandırmaya başladı.

Bursaspor formasıyla ilk gollerini, ligin 13'üncü haftasındaki deplasmanında kaydeden Özer, 3-2 kazanılan maçta iki gole imzasını attı. Ardından 21'inci haftadaki deplasmanında da sahneye çıkan gurbetçi oyuncu, 4-2 kazanılan maçta bir kez rakip ağları havalandırdı. Son olarak da Giresunspor maçında rolü üstlenen Özer, bu deplasmanda da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan Bursaspor, bu sezon Özer Hurmacı'nın skora gol veya asist ile katkıda bulunduğu tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlılar, tümü dış saha maçları olmak üzere; İstanbulspor, Adanaspor, Osmanlıspor ve Giresunspor maçlarını kazanarak 12 puan topladı.

  1. 02.07.2020
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